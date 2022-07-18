全台各地手搖飲料店滿街開，可堪稱台灣在地特色，今（2022）年四月的飲料店店數來到2.2萬家，創下歷年新高。就連藝人、YouTuber們也看準這項商機，紛紛投身其中。有明星光環加持，這些品牌往往一開幕就吸引不少粉絲、民眾朝聖。

不過近年也有雷聲大、雨點小的現象，當時間一拉長，人氣效應漸消後，還剩下幾家能保持熱度？，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年來最受網友討論，由「明星網紅」創辦或投資的手搖店。現在正值夏季，適合來杯冰涼飲品，消暑一下！

No10.COFFEE.TEA.OR

「COFFEE.TEA.OR 」是由藝人Lulu黃路梓茵與小樂吳思賢共同打造的飲料品牌，概念店位於台北捷運忠孝敦化站附近巷弄內。看到「Coffee tea or」會直覺聯想「Coffee tea or me？」而這家店的店名靈感確實是由這概念而來。店內是飲料店及眼鏡店的複合式空間，買飲料之餘也能順帶挑眼鏡。

今（2020）年品牌找了韓國知名的香蕉牛奶合作，推出聯名芭娜系列；另外還有與全家便利商店聯名推出期間限定的兩款茶飲。網友推薦，「這家紅茶凍很好吃」、「之前點另一杯草莓也是有放茶凍覺得還不錯」，不過也有網友說，「這家...真的不想吐槽了，之前點了一杯中杯焦糖拿鐵90$很失望⋯」。

No9.再睡五分鐘

有鮮明樹懶Logo的「再睡5分鐘」是YouTuber「滴妹」於2020年開設，從滴妹平時的YouTube頻道可以看出她對手搖飲的熱愛，尤其愛喝高糖珍奶，因此還有「珍奶女神」的封號，再睡5分鐘全台目前有5間分店，日前還與全家霜淇淋聯名，再創網路聲量285筆。

飲料店剛開幕時，有許多網友並不看好，但結果反而出乎意料，「產品品質好競爭力強，就活下來了」、「有它的特色啦，不是難喝的就是了」、「還跟全家聯名了，賺翻了」、「再睡五分鐘奶蓋還不錯，有經過沒排隊的話會想買」、「棉被午茉綠很好喝」，不過也有網友反應，「真的很普又很貴，喝過一次不會再買」。

No8.署茗職茶@AtTea

「老蕭」蕭敬騰在全台開了8間手搖飲「署茗職茶@AtTea」，2020年首間門市選在熱鬧的西門商圈，據媒體報導，老蕭本人從品牌開發、職前訓練、裝潢費用等全部親力親為，投資大約1500萬元。而他開設茶飲的背後原因，則是希望創造一個相對容易入門的事業，提供經濟有困難或需要工作的朋友們一個機會。

喝過的網友說，「還不錯，我一整杯喝完，可可是帶苦的高級味，不會死甜膩」、「好喝，法式雲朵可可脆餅還有一大片的義美酥片很酷，可可好喝，上面的奶霜我也超喜歡的，還有加焦糖，冷冷的天喝很幸福」、「有喝過，皇極歐蕾不錯，茶香滿濃的」、「好喝但太貴」。

No7.不要對我尖叫

「不要對我尖叫」由黑澀會美眉丫頭（詹子晴）在2016年創立，截至2020年，全球有22間分店，台灣2家直營店、10家加盟店，另在香港、北京、廈門、廣州、日本大阪、馬來西亞、加拿大、美國西雅圖等地皆有分店，台灣的店面一個月破千杯，海外單月則能有破百萬的營業額。

2021年因為店內所使用之「乾燥玫瑰花瓣」殘留農藥超標，被要求下架，聲量衝高至1,014筆，其後已經停賣。「喜歡桂花烏龍」、「我覺得桂花烏龍很好喝」、「買過桂花烏龍跟氣泡飲各一次，桂花香精有點重，氣泡飲CP低」。

No6.黛黛茶

黛黛茶的創辦人是八點檔男主角謝承均，店面裝潢主打歐式古典風格。產品特色選用「紅茶」作為主軸，切入手搖飲市場，首間旗艦店位在台中精誠路的一間紅磚洋房，空間以古典紅磚堆砌設計，搭配拱形窗口，呈現19世紀大航海風格，就連杯身包裝也有航海波浪元素。

網友評價，「茶味很香，珍珠還不錯」、「蠻喜歡黛黛茶的玫瑰拿鐵，雖然有種神奇的香味，香到有點像太濃的伯爵會出現的化學味？但還是會喝到很上癮！」、「黛黛茶真的很好喝但每次去都沒人，好怕他倒」。

No5.九茶

藝人陳零九與八點檔女星陳珮騏2021年合開「九茶」，飲料品名特別，結合了狼人殺遊戲角色，像是女巫奶茶、青春騎士、零九味氣泡飲等。暢銷飲品「女巫奶茶」還分為毒藥款及解藥款，「毒藥」是紅烏龍茶混搭鮮奶，再加上蝶豆花粉；「解藥」則是綠茶茶湯加鮮奶及綠茶粉調配成的。

信義店Google評價4.5顆星，但網友評價兩極。「這次喝毒藥！還滿喜歡的，很順口的奶茶，茶奶很平衡，屬於奶味較重的奶茶，不算濃郁但喝起來很舒服」、「九茶超難喝，喝過毒藥跟解藥都不及格」、「買過一兩次，奶茶完全復刻版早餐店」。

No4.有飲

Youtuber「欸你這週要幹嘛」的成員「弟弟」阿勳和「室友」Miffy 在2021年創立了手搖飲品牌「有飲」，室友離開她待了十年的幼保業，弟弟也放下做了七八年的服飾業，兩個成為飲料業的菜鳥，並在頻道上公開兩人從學調製飲料、了解裝潢設計風格，到看著店招牌掛上正式營業的心路歷程。

網友表示，「經過買過兩次欸滿好喝」、「第一次喝了有飲的雲朵芒果爽，超級爆好喝，喝了立馬愛上」、「上次去喝柳橙養樂多啵啵，我覺得不錯，朋友說青青小樹蘋果綠也好喝，可以去喝喝看」、「我覺得很難喝欸，我還跟朋友說這開中南部一定倒店」。

No3.五桐號

「五桐號」是由擁有上萬名粉絲的網紅君君和古承頤等人合資，取「桐」字為名，有承襲茶飲文化，保留傳統精隨的意思，調配出「五」款適合新時代的茶。五桐號強打凍飲系飲品，像是杏仁凍、綠茶凍等，還曾與知名卡通IP崔弟、湯姆貓與傑利鼠等合作。

網友對飲料點評，「上次喝老實人紅茶拿鐵+豆漿凍好好喝⋯⋯」、「米漿凍奶茶加奶蓋～～超級好喝」、「杏仁凍好吃五桐茶本身還好」、「推綠茶凍五桐茶拿鐵和綠茶凍烏龍奶霜」，但也有人說，「都很普，不會再去第二次」。

No2.阿娘喂！廖老大茶坊連鎖

「賽車教父」廖老大今（2022）年以口頭禪「阿娘喂」當店名，開設「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」加入手搖飲戰局，版圖短時間快速拓展北中南，靠名氣累積了超高聲量。飲料店加盟金原先是36萬元，後來因為第一波人數過多引起風波，調整為60萬元，廖老大誇口，7月底前將達百家。

廖老大店面愈開愈多，網友說，「店面醜到哭」、「感覺飲料很像『好了啦超大杯』的水平」、「以前的蛋塔店開一堆倒一堆，開這麼多也要有人要喝啊」、「前期是知名度，後期是口碑，味道差，一年內就賠慘了」。但也有人透露，「我聽有在追廖老大的朋友說，已經有200位想加盟了」。

No1.萬波

「萬波島嶼紅茶」在2018年創立，老闆張庭偉（Peter）是可米小子前成員，自幼在眷村長大，他將對家的思念寄託在這個品牌之上，他的奶奶曾開過一家「鳴光商行」雜貨店，裡面有賣一款叫「蜜金桔」的飲品，張庭偉從小喝到大，因此萬波店裡有款非暢銷但絕不消失的飲品叫「鳴光蜜金桔」。

萬波在今年愚人節前一天聲量衝高到2,543筆，原因是店裡推出一款新品「結冰水」，售價一杯10元，讓大家驚訝喊，「是愚人節玩笑嗎？」對其他品項網友表示，「紅豆粉粿鮮奶真的很讚」、「之前有一款類似芋頭西米露的超好喝，萬波我只服他可惜是期間限定」、「但個人覺得粉粿太少」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年07月12日至2022年07月11日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『明星網紅開手搖店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統