大陸知名網紅王澄澄因經常在社群媒體上分享各種「人生勝利組」的日常，並經常炫富而吸引大批網友的注意。日前她還公開一張與當警察的爸爸合照，以及搭乘警用直升機的照片，意外掀起熱利討論，沒想到事後也驚動了大陸官方出手調查。

根據大陸媒體的報導，人住在大陸瀋陽的王澄澄，時常透過社群媒體曬出各種豪宅、豪車及名牌，並表示自己創業4年就擁有這些成就，甚至還曬出出門搭乘直升機通勤的影片，讓外界相當驚訝，引起大批網友追蹤。但近日她上傳了一張與爸爸的合照，外界才發現她的爸爸竟是警察，而她影片中的直升機疑似就是警用直升機，引起外界懷疑她濫用特權，立即遭人截圖上傳意外引發爭議，甚至她的名字「王澄澄」還因此登上熱搜。

沒想到事後也驚動了大陸官方，瀋陽公安局17日便在網路上發布聲明表示，現年31歲的「王某澄」，父親是2022年2月推休的前警察「王某江」，影片中所使用的直升機，是遼寧通飛通用航空所屬的民用直升機，平時是由該公司維護，並提供瀋陽市公安於執行特殊任務時租用，但王某拍片時該公司總經理魯某，並未經過批准就擅自同意她動用直升機拍攝，因此將魯某革除職務；而王澄澄與丈夫自主創業以來是否還有涉及其他違法之事，他們還會繼續調查，現階段已將她的帳號註銷。