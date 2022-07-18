民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴持續延燒，對此，國民黨候選人張善政16日以12字箴言回應，要林「讀好書、說好話、行好事、做好人」。民進黨前立委郭正亮分析，由於兩人幾乎沒有交鋒，他認了「 目前還沒看到選戰」，因此他預估接下來兩人未來的打法將是「各說各的」，更笑稱張善政是「菩薩型」的候選人。

張善政16日上午赴楊梅奉天宮參與祈福儀典，對於林智堅身陷論文爭議，張以廟庭的4句、16字箴言回應，要林「讀好書、說好話、行好事、做好人」，喊話所有政治人物都應將這4句話銘記在心。林智堅則反諷張善政言行都是高高在上批評、指導別人，缺乏溝通協調特質。

兩人這款隔空互動，算是清新、新的、有高度的選戰局面嗎？郭正亮昨（17日）在政論節目《少康戰情室》中表示，自己「還沒有看到選戰」，笑稱張善政是「菩薩型（候選人）」，「看到有槍掉在地上，他（張）說句『阿彌陀佛』就繼續往前走了」。

郭正亮估計，張、林兩人未來的打法就是「各說各的」，基本上現在沒有議題，兩人也沒有交火。郭同時提到新竹與台北候選人間打得相當激烈，林佳龍剛宣布參選新北「兩人（侯、林）就已經打成那樣子了」，因此他直言「桃園是例外啦！」