國安基金八度護盤，經驗顯示國安基金進場，大多為台股波段底部，其中不少優質中小型股遭到錯殺，投資價值已然浮現。法人表示，若想逢低布局高成長的中小型股，擔心波動大可選擇ETF替代，例如元大富櫃50(006201)囊括台灣眾多中小型的隱形冠軍，可滿足追成長又不集中個股風險的投資需求。

櫃買中心公告，元大富櫃50追蹤的富櫃50指數於15日盤後進行成分股調整，18日開盤起生效，共增四刪四。包括新增大樹、保瑞、台康生技、大國鋼等四檔；刪除聯亞、順達、茂達及是方；新成分股大樹均線多頭排列，保瑞中長期均線也呈翻揚，有望為ETF添動能。

元大富櫃50是國內首檔瞄準台股中小型潛力股的ETF，除了透過市值篩選具一定競爭力的中小企業，近年追蹤指數優化納入近四季EPS為正的選股條件，進一步挑選兼具基本面動能的中小型股。

在經營績效表現出色或集團旗下具國際競爭力的小金雞，若在櫃買市場掛牌，大多會納入富櫃50指數，讓元大富櫃50被視為最具競爭力的中小型股ETF。如本次調整成分股，富櫃50指數明顯增加後疫情時代走強的生技股，未來指數中的生技股將達到11檔，在台股指數中別具特色。

元大富櫃50在2019年至2021年各年度報酬率分別為37.2%、27.8%、39.0%，今年以來則受全球股市影響，下跌36.6%，股價也回到2020年新冠疫情時期的水平，在評價面上有吸引力。

法人表示，富櫃50指數可以想像成台灣隱形冠軍的代表，例如元太是全球電子紙龍頭，新普是全球電池模組製造龍頭，這些公司的經營規模雖多不比台灣50成分股，但也在特定利基的領域具備獨步全球的競爭力，長期成長性不亞於大型股，迎合追成長的投資需求。

另外，基金族想追成長，元大富櫃50有發行ETF連結基金，九成的資產投資於元大富櫃50 ETF，且ETF連結基金有配息型及累積型可選擇，累積型幫助自動滾入配息再投資，免開證券戶也能參與台灣優質中小股的成長潛力。