統一綜合證券公司提起債務不履行損害賠償，指控陳姓民眾違反約定，連續2天從事先賣後買當日沖銷交易，應償還強制買回所生差額及相關費用。台北地方法院認定陳確有違反約定情況，判決須給付交割款、違約金、強制買回價格差額及相關費用共502萬5462元。可上訴。

統一券商提稱，公司在2019年3月20日與陳簽訂委託買賣契約、有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書、辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書，陳向公司申請開立有價證券交易帳戶，委託原告辦理買賣有價證券事務。

統一表示，陳在去年12月15日以當沖方式買賣智原、創惟等股票，總計成交金額3176萬2500元，依買賣沖銷後之差價計算，陳應給付公司交割款，但陳未在規定期限內完成交割，公司向主管機關申報違約，隔天陳又從事先賣後買當日沖銷交易，因當日無法完成回補48張創惟股票，發生券差借券事件。

統一提告主張，陳屆期未清償因此所生強制買回差額及相關費用，經向主管機關申報券差違約在案，依差借貸契約，陳應償還強制買回所生差額及相關費用等，陳應給付502萬多元。陳未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。