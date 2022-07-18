一行9人登山隊進行為期4天俗稱北三段的能高安東軍縱走行程，但他們昨行經花蓮萬榮鄉白石池營地時，一名55歲蕭姓山友疑似高山症發作，無法行走，今晨由空勤總隊出動直昇機將人吊掛下山，由救護車後送醫院治療。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行9人登山隊進行為期4天俗稱北三段的能高安東軍縱走行程，但他們昨行經花蓮萬榮鄉白石池營地時，一名55歲蕭姓山友疑似高山症發作，無法行走，今晨由空勤總隊出動直昇機將人吊掛下山，由救護車後送醫院治療。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行9人登山隊進行為期4天俗稱北三段的能高安東軍縱走行程，本月15日從南投的屯原登山口入山，預計今天從奧萬大出來，但該隊伍昨行經花蓮萬榮鄉白石池營地時，其中一名55歲蕭姓山友疑似高山症發作，無法行走，經通報花蓮縣消防局請求救援，今晨由空勤總隊出動直昇機將人吊掛下山，由救護車後送醫院治療。

花蓮縣消防局昨獲報指出該登山隊行經能高段白石池營地附近，蕭姓山友出現頭暈、頭痛及嘔吐等疑似高山症的症狀，因身體不適，無法行走，請求救援。

消防局第二大隊昨獲報後已派遣3名救難隊員從屯原登山口進入救援，並請求空勤總隊出動黑鷹直升機協助吊掛，不過當天下午因山區雲幕覆蓋目標區，無法執行吊掛，今晨見天氣放晴後，再次出動直升機前往救援。

空勤總隊今晨6時30分出動直升機，從花蓮機場起飛後，沿花東縱谷爬高至 9000 呎定向目標區萬榮鄉白石池南面，06時48分抵達目標區後，機組員即實施高低空偵查及性能計算，並在06時50分進行吊掛，由搜救員替患者進行檢傷，3分中後完成吊掛，並於7時許抵達德興球場旁空地，並由救護車將患者送往慈濟醫院進行治療。