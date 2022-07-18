It’s banter, I was not intending on being disrespectful 😂 heat of the moment, I was playing a game baby. https://t.co/BrEaoTBtxh — Jeremy Sochan (@JeremySochan) July 17, 2022

先前謠傳馬刺有可能成為湖人與籃網交易韋斯布魯克、厄文的第三方球隊，沒想到今年第9順位被馬刺選到的新秀傑若米索漢，在接受《看台報告》專訪時，被問到假如韋斯布魯克加盟馬刺可以帶來什麼？他毫不思索回答，「Brick(磚頭，意味打鐵)！」

當時索漢跟主持人正在進行互動遊戲，主持人詢問索漢如果韋斯布魯克來到馬刺能夠帶來什麼，且只能用一個單字回答，主持人原本想讓索漢說出的單字是大三元，沒想到索漢直接說出打鐵，儘管他馬上意識到自己說錯話，且遮住嘴巴要求別寫進去，一切卻來不及了。

或許是發現自己的失言已經引發軒然大波，索漢隨即發推解釋，「那是開玩笑，我不是故意表達不尊重，完全只是一時興起，我當時在玩一個遊戲。」然後貼出自己小時候穿韋斯布魯克雷霆球衣與寵物狗照片，「從我開始看NBA，他就是我偶像，連我家的狗都叫羅素(韋斯布魯克的名字)。」

聽到索漢這樣解釋，只能說越描越黑，因為他不僅公開嘲諷韋斯布魯克最忌諱的打鐵，還把自己養的狗叫成他的名字，但從索漢今年出席NBA選秀會，不只染著一頭金髮，還穿紫色西裝上台跟NBA總裁席爾佛合照，應該就可猜到他真的很想紅吧！