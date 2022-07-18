車載等邊緣運算領域佈局成果顯現，佳能(2374)今年前6月合併營收達25.11億元，年增90.88％，法人預估，佳能第2季及上半年可望順利轉虧為盈，佳能持續佈局VR/AR及車載等新興應用，隨著新產品出貨持續放量，佳能表示，下半年會比上半年好，全年獲利可期，今天除息首日強勢大漲，一度填息90％。

佳能歷經多年轉型，由過去傳統相機模組轉為智能光學模組，隨著智能AI崛起及5G、WiFi 6等高速網路應用，光學鏡頭擷取之影像將化被動為主動，透過即時分析，可提供使用者更多決策分析，應用範圍大幅提升，佳能將發展主軸定位在邊緣AI平台及車用自駕平台兩大面向。

在車用自駕平台部分，Tesla於2021年上半年宣布捨棄雷達偵測，全面應用以純光學鏡頭之視覺技術，每台電動車使用之光學鏡頭高達8個，提供TESLA電動車純視覺自動駕駛功能，佳能透過與日系企業在光學領域之長期互動關係，所開發之車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中，相關合作計畫持續進行中；而ADAS外，佳能也投入於駕駛監控系統(DMS)，此項車輛安全配備隨著ADAS自動化程度之加深，二套系統也將由現行之獨立運作，進入相互串聯之運作。

至於備受關注的VR/AR鏡頭，子公司一品光學之VR鏡頭已成為國內VR大廠供應商，佳能也持續與其他廠商進行合作開發，雖然目前尚無明顯業績貢獻，隨著AR/VR應用增加，佳能亦不會缺席相關商機。

受惠於新產品出貨快速放量，佳能6月合併營收達5.62億元，年增160.99%，為108年6月以來新高，累計第2季合併營收為14.69億元，季增40.82%，累計上半年合併營收達25.11億元，年增90.88%。

佳能今天除息，每股配息1元，早盤股價一度上漲0.9元，填息約90%。