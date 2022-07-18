《中國時報》最新民調顯示，一旦產生棄保效應，對於民進黨台北市長參選人陳時中不利，陳時中18日表示，他不算是領先，平常心看待。
根據《中國時報》最新民調，陳時中支持度為24.2％，國民黨提名的蔣萬安23.9％，民眾黨支持的黃珊珊22.2％，3人支持度差距在民調誤差範圍內，棄保效應將對選舉結果產生關鍵影響。
陳時中今指出，距離選舉還久，他也不算是領先，都在誤差範圍之內，基本上就是平常心看待。
《中國時報》最新民調顯示，一旦產生棄保效應，對於民進黨台北市長參選人陳時中不利，陳時中18日表示，他不算是領先，平常心看待。
根據《中國時報》最新民調，陳時中支持度為24.2％，國民黨提名的蔣萬安23.9％，民眾黨支持的黃珊珊22.2％，3人支持度差距在民調誤差範圍內，棄保效應將對選舉結果產生關鍵影響。
陳時中今指出，距離選舉還久，他也不算是領先，都在誤差範圍之內，基本上就是平常心看待。
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