警消花了4、5個小時，先穿過原始林木，再高空垂降至溪谷，一路溯溪才救出傷者。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警消動用許多人力投入救援工作。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

8名來自外縣市的青年人到梅山鄉瑞峰村竹坑溪中正大瀑布一帶溯溪，其中1人因地面溼滑不慎滑倒，腿當場骨折無法行走，嘉義縣警消獲報前往救援，花了4、5個小時，先穿過原始林木，再高空垂降至溪谷，一路溯溪前往傷者受困處，等到把傷者搬出送醫，已是隔天清晨4、5點，救援行動長達10多個小時。

嘉義縣警察局竹崎分局瑞里派出所16日下午2點多接獲報案，指梅山鄉瑞峰村竹坑溪步道內中正大瀑布有遊客受傷，無法動彈，且當地地勢險峻，無法脫困恐有生命危險，警方隨即派遣瑞里派出所警員蕭楷融會同消防局人員、敦鄰救難隊、義消及林務局人員趕往中正大瀑布搜救。

蕭楷融指出，經了解傷者與另外7名友人相約溯溪，由瀑布下游溯溪往上欲行走至上游，因地面長滿許多青苔才會不慎摔倒骨折，當時警方與搜救隊抵達現場確認地形，評估適當的救援路線後，一路以農用鐮刀開闢原始林，再固定安全繩索下降至溪谷地，溯溪前往傷者受困處救援。

蕭楷融說，溯溪過程因溪流河床長期滋生青苔，救難人員戰戰兢兢、小心翼翼溯流而上，經九牛二虎之力才找到傷者等人，而傷者一行人看到救難人員現身，心中大石才放下，經確認傷者傷勢並立即處理後，由警消及民力協助搬運傷者至安全地點，昨清晨4點多才順利脫困。

蕭楷融說，看到傷者成功脫困送醫，當地村民也熱心提供湯麵、食物給溯溪團員和搜救人員，對警消協助救援，深表感激。竹崎分局進一步提醒，登山、溯溪遊客出遊前，要先評估氣候及安全性，攜帶充足戶外活動設備，若天候狀況不佳，建議變更行程或選擇安全路線，以免發生憾事。