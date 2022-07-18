海巡署今日凌晨3時接獲陳姓民眾報案，於台東富山保育區內疑似有民眾違規採捕水產動植物，第二機動巡邏站及司法小隊前往現場，發現2人用魚叉違規採捕，當場查獲計龍蝦32隻、魚類10尾及海螺2顆，全案將依違反漁業法規定函送，最高可罰3萬到15萬元。

第一三岸巡隊表示，第二機動巡邏站線上巡邏組及司法小隊同仁接獲第十巡防區通報後，立即前往富山保育區查看，抵達後發現保育區內有潛水燈光，並當場查獲王姓及鄭姓民眾採捕動植物，攜帶採捕工具魚叉2支，違規採捕動植物計龍蝦32隻、魚類10尾（白毛、鸚哥）及海螺2顆，於蒐證完成後實施野放，全案後續依相關違規事證函送台東縣政府裁處，以維護海洋資源保育。

第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之禁漁區，違規將依漁業法規定處新台幣3至15萬元罰鍰，提醒民眾切勿於此處以任何器具違規採捕水產動植物以避免觸法；呼籲民眾若於保育區發現不法情事，可隨時撥打118免費服務專線。