高雄市一名網友16日晚間9時許將車停在路邊收費停車格，卻收到一張晚間7時開立的繳費單，讓他直呼太離譜。不少網友質疑，高雄市路邊停車晚上8時後免費，認為是原PO搞錯，但原PO後續回應，經致電停管處確認此單有誤，已免單處理。
這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱16日晚間9時許他將車輛停在高雄市三民區覺民路上的收費停車格，取車時卻發現停車繳費單註記的停車起始時間誤植晚間7時19分，最後註記時間為晚間7時49分，需繳納30元規費，讓他直呼這種錯誤實在太離譜。
文章曝光後，引起網友譁然，不少網友點出，高雄市的路邊停車收費時間為上午8時至晚上8時，原PO停車的時間理應免費，且路邊停車開單員晚上8時許就下班，懷疑是原PO搞錯時間。
對此，原PO回覆留言表示，繳費單確實註記他的車牌，且他的行車紀錄器顯示最終停車時間為該日晚間9時許，經致電高雄市停管處申訴，證實此單有問題，已免單處置。
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