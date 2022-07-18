高雄市一名網友16日晚間9時許將車停在路邊收費停車格，卻收到一張晚間7時開立的繳費單，讓他直呼太離譜。不少網友質疑，高雄市路邊停車晚上8時後免費，認為是原PO搞錯，但原PO後續回應，經致電停管處確認此單有誤，已免單處理。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱16日晚間9時許他將車輛停在高雄市三民區覺民路上的收費停車格，取車時卻發現停車繳費單註記的停車起始時間誤植晚間7時19分，最後註記時間為晚間7時49分，需繳納30元規費，讓他直呼這種錯誤實在太離譜。

有網友日前晚上9點後將車停在高雄市路邊，卻離奇收到寫著晚間7點停車的繳費單。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光後，引起網友譁然，不少網友點出，高雄市的路邊停車收費時間為上午8時至晚上8時，原PO停車的時間理應免費，且路邊停車開單員晚上8時許就下班，懷疑是原PO搞錯時間。

對此，原PO回覆留言表示，繳費單確實註記他的車牌，且他的行車紀錄器顯示最終停車時間為該日晚間9時許，經致電高雄市停管處申訴，證實此單有問題，已免單處置。