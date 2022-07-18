據中國外交部官網消息，2022年7月17日，中國國務委員兼外長王毅應約同匈牙利外長西雅爾多通電話。雙方談到烏克蘭問題時，王毅表示，各方值得汲取烏克蘭危機教訓，中方持續勸和促談。

西雅爾多介紹了當前歐洲和匈牙利的形勢、特別是匈方因烏克蘭危機外溢面臨的經濟金融挑戰，表示匈方對匈中各領域合作成果、特別是經貿投資合作順利推進感到高興，願同中方保持高層往來，推動匈中全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。歡迎中國企業赴匈投資，將提供便利和良好環境。

王毅說，烏克蘭危機不僅給歐洲造成嚴重衝擊，負面外溢效應已波及全世界。前不久舉行的二十國集團(G20)外長會上各方對此深感擔憂，中方已就應對糧食能源安全問題提出倡議。中方不是烏克蘭危機的當事方，但中國並未袖手旁觀，更不會火上澆油，始終堅定不移、持之以恆地勸和促談。烏克蘭危機的教訓是深刻的，值得各方認真汲取。為長遠計，各方應探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現持久和平安全。

王毅表示，中方珍惜同匈方建立的信任和友誼，贊賞匈方一貫在涉華事務中主持公道，理解中方的正當主張，支持中方維護正當權益，願同匈方一道，將中匈關係打造為更加成熟互信的國與國關係典範。中方將繼續堅定不移奉行對匈友好政策，對雙方互利合作持積極開放態度，支持中國企業赴匈投資興業，希望匈方提供穩定的政策預期和良好的營商環境。相信匈方將繼續秉持客觀公正立場，推動歐盟採取積極務實的對華政策。

西雅爾多表示，中國從來不是歐洲對手，而是帶來合作機會的夥伴。匈方將繼續致力於促進相互尊重、公平互利的歐中合作。