台南市長黃偉哲校閱市警局採購的新式警用機車。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲指出，汰換的警用汽車，都是目前市場上的最新款式，無論馬力或機動性都相當好。（洪榮志攝）

台南市政府編列4500萬元經費，汰換44輛警用汽車、180輛警用機車，18日在市警局交通大隊舉行新車啟用校閱典禮。市長黃偉哲指出，此次汰購的警用車輛，都是目前市場上的最新款式，無論馬力或機動性都相當好，不僅能有效提升員警執勤的安全，對打擊犯罪及保障人民生命財產安全，也將有莫大幫助。

黃偉哲強調，市府還將持續編列相關預算，協助更新各項警用設備、路口監視器系統及辦公廳舍，讓所有的員警都能安心，並增加打擊犯罪的能量。

市警局後勤科指出，全市共有710輛警用汽車、2525輛警用機車，此次換汰的44輛警用汽車、180輛警用機車，均符合汽車滿7年且里程數達12.5萬公里以上、機車滿6年的標準。其中，汰換的警用機車中，不僅有6輛是電動機車，同時經過汰換後，全市也已經沒有打檔式的警用機車。

市警局副局長吳敬田表示，此次汰換的警用機車，均由各單位依其勤務及轄區特性，各自選擇合適的車種後，再統一辦理採購，以符合執勤實際需求。未來還將持續採購各式油電及電動車輛，響應綠能環保的政策。