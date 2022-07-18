全球航空業正緊鑼密鼓展開自新冠疫情爆發以來規模最大的產業盛事，屆時波音將試圖重振其陷入困境的737 MAX 10和777X飛機業務，本周可望獲得來自達美航空（Delta Air Lines）和漢莎航空（Lufthansa）的大單，官方價格估將超過150億美元。

在英國舉辦的法恩堡航空展（Farnborough Airshow）即將於周一開幕。這個全球航空業的重大活動於每個偶數年的7月中旬舉行，通常為期7日，前5天為簽約日、後兩天為展覽日。

業內消息人士透露，波音公司在與達美航空就採購最大型737飛機進行數個月的協商後，將在周一的法恩堡航空展場邊拿下大單。

今年早些時候路透社率先報導，達美航空考慮採購100架737 MAX 10飛機，並在上周報導該航空公司打算額外訂購約12架空中巴士A220，可能在周二宣布這項交易。

產業消息人士透露，德國漢莎航空可能敲定一項訂購約10架波音大型貨機的交易，其中包括最近才剛推出的777X貨機版。

波音、達美和漢莎都未對此消息發表評論。

儘管當局發布了緊急天氣警報，以及高溫將創下紀錄的預測導致交通中斷，但這場航空業的盛事仍如火如荼展開，航太業將使盡全力證明民航需求仍然完好無損，儘管在過去兩年經歷了史上最慘淡的景氣。此外，受到俄烏戰爭影響，不斷攀升的國防支出也將成為本次航空展上的關注焦點。

波音商用機事業主管Stan Deal周日表示，在經歷一連串的監管和生產問題後，波音「即將」交付一年來的第一架787夢幻客機。他並表示，一旦787客機恢復交機，公司有信心新訂單將持續增長。因存在部分「生產瑕疵」，波音在2021年5月暫停交付787夢幻客機。