許多歐洲國家都在尋找減少碳排放並限制對氣候變化造成的影響，為了實現這一目標，陸續擺脫使用煤炭，並增加對天然氣的依賴。施羅德投資集團經濟學家Irene Lauro提出這種轉變使歐盟的能源結構更加依賴國際貿易和地緣政治關係。

Irene Lauro提出4點對俄烏戰爭擾亂歐洲能源轉型計畫的看法：

一、歐盟已經承諾逐步擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。為了達成此目標，歐盟正在嘗試使其天然氣供應更多樣化，同時加快可再生能源的生產。各國政府正在努力確保對於歐洲家庭和企業的穩定能源供應，這些措施對於緩解天然氣價格是必要的，但也可能會在短期內危害到歐盟的能源轉型之路。

二、第一個關鍵數字是看到，自俄烏戰爭以來，歐盟電力部門的排放量急劇攀升，這表明已有部分國家重新將煤炭作為電力來源。第二個數據是，各國政府正在採取措施，通過補貼、取消附加費用或限制電價，使較易受傷害的家庭免受能源價格上漲的影響。

三、國際能源機構的研究強調，清潔能源技術比化石燃料能源需要更高的礦物密集度，這意味著在轉型期間礦物和金屬的需求將會增加。在那之前，歐洲可能會面對嚴重的供應中斷和瓶頸。

四、俄羅斯和歐洲之間的地緣政治關係對於歐洲的碳中和目標有著重大影響；從短期來看，歐洲似乎不得不增加碳排放，採取措施加快可再生能源和清潔技術的部署。然而，一旦歐洲大陸建立了生產太陽能和風能所需的所有基礎設施，它將最終成為能源獨立的國家，享受無限和不受限制的電力來源。