曾申請綠卡遭藍批「挾美自重」 陳時中：選舉一定會被攻擊

民進黨台北市長參選人陳時中自爆曾申請綠卡，藍營炮轟挾美國以自重，陳時中18日表示，人生有不同選擇，沒有挾美自重，年輕時會想努力看看，他更反酸批評者，在當年的時空背景下，難道沒有想出國嗎？直言這樣的批評「有點low」。

對於藍委賴士葆指他曾申請綠卡是挾美自重，陳時中今強調，選舉一定會被攻擊，但這就是人生的一段，台灣退出聯合國，加上當時有白色恐怖，很多大學生出國，人生有不同選擇，他沒有挾美自重，只是申請綠卡，後來放棄是因為人生規畫，另一方面也大學畢業了，到現在還是記得想的那件事。

另外，陳時中還反問批評人士，「我問問他們，當初有沒有想出國去？」認為對他的批評完全沒有道理，而且是50年前，「他要罵也要罵對啊。」「用這樣的操作實在有點low啦。」

陳時中表示，他很努力，如果出國也成功了，思考等到成功以後和社會的連結是什麼？所以想說應該留在台灣，希望台灣有進步，大家都離開台灣，台灣怎麼辦，但沒有想過會選市長、當部長。

他強調，年輕時就會想努力，失敗了就再努力，成功了之後在國外和台灣社會的連結會不夠，還年輕就應該在台灣，若成功的話可以做更多事。