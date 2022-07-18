據央視新聞報導，7月17日，大陸銀保監會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了記者採訪，對於多個城市爆發「業主斷貸」風波，銀保監會正從四方面推進工作。

關於積極做好「保交樓」金融服務

大陸銀保監會有關部門負責人指出，6月30日，江西景德鎮某樓盤業主因項目延期交付發佈停止還貸聲明，引發輿論關注。銀保監會對此高度重視，加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，堅持「房住不炒」，堅持「穩地價、穩房價、穩預期」，支持地方更加有力地推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

一是在地方黨委政府領導下，銀行保險機構應積極參與相關工作機制，配合壓實企業、股東等相關各方責任，銀行要積極履行自己的職責，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。

二是指導銀行在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，堅持摸清情況、實事求是、科學分類、精准施策，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。

三是做好客戶服務工作，加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求，信守合同，踐行承諾，依法保障金融消費者合法權益。

四是有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目並購重組，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。處理好當前面臨的問題，也是實現房地產模式新舊轉換的重要契機。銀保監會相信，在黨委政府指導下，在相關各方共同努力下，這些困難和問題都能得到合理解決。