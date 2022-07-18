台積電上周公布財報優於市場預期，第二季毛利率為59.1%，每股盈餘達新台幣9.14元，帶動股價強彈向上挑戰500元大關，值得注意的是，美國財經媒體巴隆周刊(Barrons)訪調的十位專家，共推薦42檔個股擁有長期機會或可逢低承接，而台積電是唯一入選的台灣個股。

巴隆周刊2022年圓桌會議訪調的投資專家共推薦42檔股票，台積電是唯一入選的台灣個股，Epoch投資合夥公司分析師普利斯指出，近期市場太過關注智慧手機和個人電腦市場疲弱，忽視了台積電長期成長機會。

普利斯強調，台積電客戶包括產業巨擘如蘋果、高通及超微等，近來紛紛上調今年營收年增率預估，而且明年未出貨訂單也很強勁，台積電ADR的公允價值應該為130美元，遠比目前的85.63美元價位還要高。

獲推薦的晶片業者除了台積電外還有恩智浦半導體（NXP），報導引述T. Rowe Price股市與多重資產投資長吉魯說法指出，恩智浦在車用晶片方面銷售強勁，長期則受惠於電動車熱潮，在工業和通訊等終端市場將有所成長。

台積電從今年1月高點688元，到7月5日盤中最低433元，短短6個月時間跌幅超過37%。近期受法說會報喜帶動，股價展開反攻，今(18)日早盤觸及498.5元，上揚6元。