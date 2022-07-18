淡水歷史悠久，擁有許多深具歷史意義的古蹟建築，在台灣近代史上有著重要地位，除了走訪這些建築物外，民眾還能藉由歌曲去感受過去不同時間的淡水風貌，今年正好是淡水開港設關160周年，新北市政府透過「光音淡水」系列活動，將音樂文化結合淡水特色，讓來到這裡的遊客可以邊聽歌邊感受淡水的文化氣息。

淡水暮色、流浪到淡水 成為淡水代表歌曲

經過淡水漁人碼頭情人橋，會發現這裡有個石碑，石碑上刻有《淡水暮色》、《流浪到淡水》兩首經典歌曲，其中《淡水暮色》是由1950年代知名作詞家葉俊麟填詞、洪一峰譜曲主唱，是一首描述淡水黃昏景色的臺語老歌，兩人也分別是第6屆、第21屆金曲獎特別貢獻獎獲獎人。

人人都可以朗朗上口「有緣 無緣 大家來作伙 燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦」，是不是看到文字就會忍不住唱出來？這段歌詞就是出自《流浪到淡水》，是1997年金門王與李炳輝這對組合所演唱，在當時可說瞬間就紅遍全台大街小巷，傳唱度極高，作詞作曲人陳明章也因為創作這首歌，成為1998年、第9屆金曲獎的最佳作曲人。

淡古金曲演唱會 力邀金曲級歌手開唱

不過淡水和台灣金曲的連結不只這樣，台灣許多音樂人也和淡水擁有深厚連結，近日開唱的「淡古金曲演唱會」，邀請到乱彈阿翔、盧廣仲獻唱，兩人不僅是三金雙得主，也都是現在、曾經居住過淡水的歌手。

陣容不只除此，還請到金曲歌后魏如萱、三度入圍金曲獎最佳演唱組合原子邦妮、創作歌手九九、街舞偶像男團B.T.O.D、阿卡貝拉樂團尋人啟事，以及《聲林之王3》九九、陳景皓、南畯鵬等3名參賽者，共聚一起用好歌聲渲染淡水。

首次推出包船遊古蹟 水上聽歌、聽歷史

這次演唱會是淡水古蹟博物館為淡水開港設關160年與馬偕來台150年舉辦一系列活動，更首次推出包船遊古蹟行程，讓大家可以選擇到遊艇上一邊聽淡江大學歷史系副教授李其霖解說淡水河的貿易發展史，一邊在水上悠閒聆聽美妙的金曲歌聲，獲得難忘的演唱會體驗。

新北文化大使展現文化軟實力

另外，新北市政府文化局從2021年開始，推動「新北文化大使」培訓計畫，招募國內高中職、大專院校學生，以及年齡小於35歲的社會人士，透過「團隊共識及青年大使態度培養」、「文化服務能量培訓」及「創新專案培力」等3大頂尖課程，引領青年參與地區性文化事務，逐步培養台灣青年文化軟實力與國際競爭力，這次在淡古金曲演唱會舞台上甚至與美國青年志工、第32屆金曲獎「最佳演唱組合」尋人啟事一起表演。

其中大使之歌為「出發，和我們一起」，身為歌詞創作者之一的林嵩騏提到，該曲創作理念有團結、友情、文化，希望藉由歌曲能將新北甚至台灣的文化推廣到國際去。除了歌曲以外，新北文化大使還有推出「大使之舞」，統籌林珈言提到該舞是以火星人Bruno Mars「Count On Me」一曲作為主題曲，有大家一起手牽手扶植彼此長大之意。

「光音淡水」熱門關鍵字 碼頭、金曲、水岸、遊艇

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2022/01/01-2022/06/29），看到「光音淡水」的關鍵字有「碼頭」、「金曲」、「水岸」、「遊艇」，如此與台灣金曲關係緊密的海港小鎮，今年迎來開港設關160周年的重要時刻，新北市政府也決定用「音符」為淡水添加一筆美麗記號。另外，新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，以影片方式帶大家探索新北各區特色，你還想了解更多淡水之美嗎？趕緊來訂閱分享。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2022年06月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『光陰淡水』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。