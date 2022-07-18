SOURCE: The Nationals plan to make a better offer to Juan Soto, which will be their last. If Soto does not accept, he will be traded. https://t.co/PCON9u94If — Héctor Gómez (@hgomez27) July 17, 2022

國民外野手索托（Juan Soto）面臨生涯重大決定，他拒絕了國民15年4.4億美元天價續約（新台幣132億），現在最新傳言是國民還會開出最後一次價碼，如果索托拒絕，最快他就會在本月被賣出！索托拒當「4億男」的原因，外界猜測是價碼不夠高，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）可能勸索托耐心等到自由市場的報價。

4.4億美元是史上總值最高合約，不過平均下來是2933萬美元年薪，只能在現役球員排名第20。雖然合約沒有延遲支付的條款，但是屬於「背厚合約」，前面領得很少，高薪只集中在最後幾年。加上國民老闆勒納（Mark Lerner）打算賣掉球隊，未來的一切充滿不確定性。

參考教士隊明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），他去年簽下14年3.4億美元續約，平均年薪2429萬美元，大部分薪資集中在最後6年。合約包含前幾年的不可交易條款，以及後半段的「10支黑名單球隊」，就算被賣也不必擔心被賣到不喜歡的球隊。教士還為小塔提斯保留最好的4個季票座位和所有客場比賽的豪華套房。

如果索托的經紀人波拉斯還是堅持等到2024年冬天的自由市場，美媒分析他最可能去的球隊有聖路易紅雀、洛杉磯道奇、紐約洋基、舊金山巨人、西雅圖水手。《洛杉磯時報》建議天使也照做，及早向大谷翔平開出續約價碼，如果談判失敗就趕快賣掉，避免屆時人財兩空。