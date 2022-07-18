曾多次登上PTT表特版的女神主播楊智捷，2016年結婚後，6年多來努力拚生子，曾透露這段路走得辛苦，進行試管療程打了上百針，才終於懷孕，且是龍鳳胎，不料迎接寶寶的最後一段路也充滿艱辛，楊智捷透露已於上個月生產，但因為是早產，只能隔著保溫箱看著渾身插滿管子的龍鳳胎，讓夫妻倆心頭宛如針扎，但仍堅強陪著孩子們熬過各種問題，到現在親手抱抱孩子、一家團圓的日子終於快到了。

楊智捷不僅受孕之路艱辛，懷胎時也充滿考驗，因為是雙胞胎，加上她是有完全性前置胎盤的高危險妊娠產婦，一路養胎真的不容易，孩子們後來早產，甚至遭逢感染，夫妻倆只能且戰且走，一路挺過許多關卡，「每一場勝仗都讓媽媽歡欣鼓舞好久」，如今終於能得到醫生證實，龍鳳胎勇敢又努力，現在狀況很好，「雖然這段日子無比煎熬，也很幸福，全家人共患難緊緊相繫的感受，是我人生最美好的體驗之一」。

因為早產的關係，龍鳳胎出生時僅1600克，得渾身插滿管線並躺保溫箱。(取材自楊智捷 Gingera臉書)

楊智捷的先生記錄下兄妹倆出生的經過，透露楊智捷上上週五出現出血狀況，「這是完全性前置胎盤最危險的症狀，沒有之一，所以我們按照醫生指示馬上搭救護車來急診，並依醫生判斷立即住院安胎」，而最近一次超音波產檢，雙胞胎的體重來到2000克左右，醫生提到這個時間點很關鍵，因為完全性前置胎盤非常危險，擔心會出現無痛性的大出血，「所以決定讓我們見好就收，先讓雙寶問世，確保媽媽安全」。

只是沒想到楊智捷比起預定地剖腹日，提早了12天出血，於是在住院安胎的3天後進行剖腹產，術後本來醫生表示「出血狀況也比原本預期的更少，一切都很順利，恭喜妳們！」，夫妻倆也放心了些，沒想到高興沒幾秒，護理師給寶寶秤重表示兩人都只有1600克左右，因此要先送去新生兒加護病房待一陣子，而在轉移雙寶之前，醫護人員將雙胞胎抱來讓楊智捷一家拍了全家福合照，她看了忍不住說：「怎麼這麼小？」，接著爆淚，而先生只能先壓下內心相同的疑問，全力安撫老婆說：「沒有很小啦，而且他們都有在呼吸，很棒！」。

但夫妻倆坦言，其實還來不及感受雙寶出生的喜悅，心裡已被滿滿的擔憂跟恐懼填滿，想必他們的心情全寫在臉上，醫生看到才會趕緊給他們鼓勵：「不用擔心，這個體重完全沒問題的，只是先放在醫院讓我們幫忙養大養胖」，要目母親先好好休養，「之後小朋友帶回家每天看到想逃都不行！」。

之後楊智捷轉往恢復室觀察，本以為簽相關文件就能結束這驚悚的一天，沒想到劇情還沒完，回到病房後，護理師來給楊智捷更換看護墊，一掀開被子赫見護墊上滿布鮮血，老公被這個血量嚇到說不出話，護理人員趕緊通知醫療團隊，連醫生一掀被都是眉頭一皺，壓了壓楊智捷的腹部，竟從她下體掉出豆腐般大小的血塊，宛若某種器官組織掉出來，醫生跟護理人員趕緊安排的輸血跟更換看護墊，並將含血的墊子秤重記錄下來，接著給楊智捷塞止血藥物、子宮塞紗布、腹部放兩公斤沙袋加壓等，不禁讓老公感到無助恐慌，心想：「怎麼我們期待的一切，突然間都豬羊變色了？」。

而狀況如此混亂，楊智捷的老公仍提醒自己得冷靜處理，並透露她在手術時已失血1200c.c.，術後又失至少1300c.c.，確實情況有些驚悚，所幸經過醫生及醫護人員悉心的照料，10天過去，楊智捷已順利恢復並且轉往月子中心調養，雖然楊智捷先一步出院時，看見孩子還滿身管線裝備、處於生理性脫水掉體重的狀態，讓她仍是忍不住崩潰，「我們兩個才這輩子第一次體會到，為人父母者看到自己的孩子受苦心裡會如何的不捨」。

去了月中的楊智捷，努力調整情緒跟健康，加上醫院有條件開放親友探視，讓夫妻倆可以去醫院看看小寶寶，醫護人員更是天天不厭其煩跟他們說明孩子目前的狀況，兄妹倆也比起剛出生時進步了不少，夫妻倆才終於稍微寬心一點，因此如今才能跟大家分享孩子們住院時的照片，希望過陣子能分享龍鳳胎變得白白胖胖的模樣，楊智捷的老公笑稱，雖然他們的小孩是異卵雙胞胎，「但是似乎還是長得有點像，不過出生到現在長相也是每天都在變，可能也說不準就是了」。