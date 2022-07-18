大陸女星董璇和男星高雲翔有過一段8年婚姻，男方2018年在澳洲捲入性侵案，董璇不離不棄，雖然高雲翔事後獲判罪名不成立，但兩人婚姻仍在2019年以離婚收場，事隔3年後，董璇在陸綜難得談當年離婚內幕，表示她當年不是原諒高雲翔，而是選擇幫助他，同時，董璇也感嘆，患難見真情，這場風波讓她看清了人情冷暖。

董璇和高雲翔2019年離婚後，對前夫各種風波都保持緘默，不過董璇近日在陸綜《五十公里桃花塢》則首次談起離婚高雲翔內幕，董璇感嘆，高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，她選擇出手幫助高雲翔被罵，但董璇表示，她不是原諒高雲翔「他現在遇到事了，我也可以掉頭走、不管了，但我覺得他爸媽身體也不好，他在當地沒朋友、沒人管」，所以董璇才選擇站出來幫高雲翔，但董璇英文也不好、在當地沒朋友，她一人扛起所有事，直言當時生活完全是一團糟。

不過董璇卻說，她當時一滴眼淚都沒掉「我懷疑淚腺堵住了」，讓節目班底宋丹丹聽了心疼說：「你都經歷了什麼」，而董璇只能告訴自己要挺住，她表示自己有老小、還要養家「要是垮了怎麼辦？沒有人幫得了你，只能是自己」，董璇直言，如果沒有孩子，處理方式也會不同，但為母則強，她才會扛起這個責任。

董璇感嘆，有些朋友當時沒幫忙就算了，還轉發相關新聞看笑話，她從那時候就看清人情冷暖，不過，董璇已從這場風波走出來，反而讓她更強大，董璇也表示現在就是人生中最好的狀態。