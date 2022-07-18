衛福部長前部長陳時中投入台北市長選戰，部長由原次長薛瑞元升任，疫情指揮官則交由原醫福會執行長王必勝。陳時中今表示，有「類降級」的味道，疫情會慢慢常態化、流感化，基本上是往降級的方向來走。

陳時中接受廣播專訪提及疫情時預估，八月中確診應可在1萬人以下，對於蔡英文總統預告開放邊境，他認為可以「先進再出」，進來有防疫旅館安排，0＋7也有困難，現在不會是他決定，但以前討論時都認為0＋7應稍微謹慎一點，人數則可以放寬一點。

陳時中提到，現行3＋4的阻礙沒有那麼大，其實大部分還是住在家裡，政策之所以困難就是很多要去選擇，沒有100％同意，政府角色就是選擇適合國家發展、人民需要的政策。

對於指揮官是王必勝，而非薛瑞元擔任，陳時中指出，「這是類降級的味道」，最後一次疫情中心會議時談到，疫情會慢慢常態化、流感化，用相對常態的生活因應，基本上是往降級的方向來走。

針對王必勝的先前小三波風，陳時中說，每個人什麼事情都會批評，之所以上王必勝接這位子，要常態化，王必勝對於基層磨合協調安排，非常有經驗、有效率，特別拜託處理這方面業務。

陳時中說 ，王必勝犯過錯，大家都會犯過錯，要給他一個機會，要給一個機會，那個事情要處理好，接下來不要再犯錯，在公共事務的表現一定要加倍努力。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑他離開崗位，陳時中反酸，在防疫裡面，什麼事情都沒有做的人批評的就外行了，有一些人一件事都沒有做，就講人家落跑，事情做過就讓後人來評判是非對錯，「我有信心這事情，我們做得好」。

陳時中指出，如果指揮中心的同伴說他不應該走、他落跑，他會很傷心， 但當他說要離開選舉，大家說「你放心，我們會扛起來」，他們不會說他落跑，事情交代都很清楚，大家運作2年多，磨合都做得很好，大家可以很放心交給指揮中心。