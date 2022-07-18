夏天不少人都會開冷氣降溫，台電表示，進出冷氣房一定要隨手關門，因為熱空氣進到屋內，冷氣壓縮機會因運轉，消耗更多電，台電分享吹冷氣3個省電法，包括進出冷氣房隨手關門、溫度設定26至28度、溫度每調高1度可省6%電力。

台電昨（17）日於臉書粉專指出，房間若有開冷氣，房門內外溫差大的狀態下，進出沒有關門，門外的熱空氣會跑進屋內，此時冷氣壓縮機為了降溫就會運轉，會消耗更多電量，因此進出應隨手關門。台電解釋，這個道理與冰箱類似，冰箱門打開太久，會讓冰箱內的溫度升高，壓縮機要運轉才能恢復冷藏溫度。

台電表示吹冷氣一定要記得關房間冷氣。（圖／翻攝自台電臉書）

台電分享吹冷氣省電3方法，如進出冷氣房要隨手關門、溫度設定在26至28度，加電風扇吹就很舒適、溫度每調高1度，可省空調電力6%。

台電過去也曾分享省電撇步，像是白天無人在家，陽光從窗戶照射到屋內，家具、地板吸收熱氣整天，也會讓室內溫度上升，此時開冷氣會增加冷氣負荷，就會變得耗電，建議白天出門前可以拉上窗簾，且窗簾的尺寸要比窗戶大一點，才能阻擋輻射熱進到屋內。