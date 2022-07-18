距上一輪會談4個月之後，7月17日中印再度舉行軍長級會談，以解決中印邊界西段實控線地區有關問題，雙方致力於尋求一個雙方都能接受的解決方案。《環球時報》引述中國專家分析，中印兩國總體氛圍是積極向好的，但找到雙方都能接受的方案還需要一段時間。

中印舉行第16輪軍長級會談 印媒：印方將提殲-10突破禁飛區問題

據印度《印刷報》17日報導，中印雙方第16輪軍長級會談當天上午9時30分許在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行。印度陸軍第14軍軍長森古普塔中將率領印度代表團參加。一位不願透露姓名的官員告訴《印度斯坦時報》，雙方將討論在實控線沿線的摩擦點進一步脫離接觸。這位官員說，對話是為懸而未決的問題找到雙方都能接受的解決辦法的唯一途徑。

2022年，中印已在1月12日和3月11日分別舉行了第14輪和第15輪軍長級會談，就推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題開展討論，雙方同意保持軍事和外交渠道溝通，通過對話協商盡快達成雙方都能接受的解決方案。

今年中印軍長級會談重點在於討論從印度「拉達克」東部三個摩擦點：即戈格拉高地、班公湖地區和德普桑平原撤離的事宜。

印度《今日新聞時報》報導稱，中國軍隊據稱已將部隊從加勒萬河谷、15巡邏點和班公湖後撤2.5公里。印度陸軍已從這些地區撤出部分部隊和車輛。據《印度斯坦時報》報導，印方還將在會談期間提出中國殲-10戰鬥機突破禁飛區並飛越摩擦點的問題，將強調中國空軍應尊重實控線沿線10公里的禁飛區公約。

今年以來，中印兩國高層官員已有多次接觸。3月25日，中國國務委員兼外長王毅訪印期間和印度外長蘇傑生舉行會談。7月7日，王毅在峇里島出席二十國集團(G20)外長會期間與蘇傑生再度會晤。王毅表示，今年3月以來，中印雙方保持溝通交流，有效管控分歧，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。蘇傑生表示，3月會晤以來，雙方在維護邊境穩定、推動務實合作和便利人員往來等方面取得積極進展。

當地時間2022年7月7日，中國國務委員兼外長王毅在巴釐島出席二十國集團外長會期間會見印度外長蘇傑生。

報導稱，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰觀察，與2020年相比，中印兩國最危險的時刻已經過去，在兩國共同努力下，中印關係從2020年加勒萬河谷衝突後不斷下行的態勢中恢復，當前雖然處在一種較低水平的穩定期，但兩國關係總體氛圍是積極向好的。

錢峰認為，「儘管2022年前兩輪軍長級會談沒有取得巨大突破，但值得肯定的是，無論是中方還是印方都堅持立足於現有雙邊管道，通過對話溝通來協商解決邊境問題的方向沒有改變。前不久印度外長蘇傑生出訪歐洲時也公開表示，中印兩國都在致力於通過對話來解決問題，強調雙方有能力解決自己的事，清晰地對外釋放出反對第三方介入的信號。」

錢峰指出，其次，自加勒萬河谷衝突至今，中印也都在致力於避免將摩擦上升為衝突，雙方在這個問題上的立場和方向基本一致。「但由於現地情況十分複雜，雙方目前還沒有找到相互認可的解決方案，這可能還需要通過一段時間來妥善解決。」

錢峰認為，俄烏衝突加劇了國際安全呈現陣營化的危險趨勢，在此問題上，中印立場高度相似，雙方不約而同保持中立，不斷呼籲交戰雙方停火止戰。「這表明作為世界上兩個人口大國和新興大國，中印對世界形勢和重大問題的看法有一致的地方，明顯區別於美西方國家。這有助於促使兩國在會談中以更加積極的姿態、超越喜馬拉雅山的視野去看待邊界問題。」