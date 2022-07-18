中國出現爛尾樓停貸風波，外界憂心恐影響當地房市穩定性，甚至醞釀中國金融危機，美國富達投信以三面向分析，影響不大 。但反映解封後的中國經濟仍面臨嚴峻考驗，有賴官方進一步推出更積極的「穩增長」措施。

富達投信指出，一、業主集體停繳貸款的建案主要是因為建案長期停工，而不是購房者的債務負擔能力不足。中國政策規定地產商於推出建案時本來就有一定比例資金會存入第三方託管帳戶以保證交付，因此爛尾案件數應該不高，拒付貸款事件直接影響應該不高。

二、主要銀行的抵押貸款不良率僅為0.2-0.5％，實際佔比低，顯示停貸風波對金融體系的影響相對可控。而相關衍生性金融債券價格已反映多數風險。

三、中國人行不會無視這些小型銀行的流動性問題，甚至將提供協助以維持中國金融系統穩定運作，且中國官方將持續祭出相關寬鬆與房市補貼措施以穩定經濟。

中國公布2022 年第 2季 GDP年增率為 0.4％，低於市場預期的1.2％，累計上半年GDP年增率為2.5％，遠低於官方今年目標5.5％，富達投信解讀，這顯示第二季嚴峻的封城防疫措施，對當地經濟活動帶來嚴重影響。

中國6月出口年增率由5月的16.9％上升至17.9％，M2年增率由11.1％上升至11.4％、社會融資年增率由10.5％升至10.8％，貸款餘額年增率由11.0％上升至11.2％， 6月零售銷售年增率轉為上揚 3.1％，富達投信由此認為，解封後中國經濟有逐步回溫跡象。