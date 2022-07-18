民進黨中執會日前正式通過，徵召陳時中投入台北市長選戰，他也在14日辭去衛福部長一職，接著除公布競選團隊，更於昨（17）日透露新書將上架。不過國民黨前立委蔡正元認為，該書其實就是一本「把『宣傳單』釘起來的冊子」，更酸台灣政客愛裝有學問，是一個從「電信詐騙」到「論文詐騙」，都很專業的詐騙王國。

蔡正元今日在臉書表示，陳時中要出的書，與其說是一本書，不如說是一本寫真集，簡單講則是「把『宣傳單』釘起來的冊子」，根本談不上是書。

蔡正元認為，寫書的政客很多，但大部分其實都不是自己寫的，「就像林智堅的論文一樣」，且政客寫的書，大多都沒有什麼資訊內容，出版幾年後就乏人問津，「像陳水扁那本《台灣之子》，有多少人還記得？」

蔡正元說，大部分的政客都沒什麼學問，但政客本來就不一定要很有學問，偏偏台灣政客就是愛裝有學問，還要搞關係到台大國發所吃一帖「明通智通丹」，最後抄一本論文假裝有學問的樣子，弄得灰頭土臉，狂酸，「不愧是『詐騙王國』，從『電信詐騙』到『論文詐騙』都很專業！」