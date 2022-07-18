1名網友在《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》轉發2張辣妹露背大秀屁股蛋的照片，畫面中可見，該位辣妹緊抱重機騎士，身上披著單薄衣物，露出大半顆胸部，下身穿著性感破洞熱褲，不少網友看了噴鼻血直呼：「一路不超車的北宜」、「這水很深」，也有人提醒辣妹：「摔了就芭比Q了」。

北宜見「最美風景」，辣妹大秀好身材，全網大暴動。（圖／《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

原PO在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》分享2張網傳照片，某位車友行經新北市新店區時，捕捉到1位辣妹的性感照，畫面中可見前方重機騎士載著背部幾乎全裸的辣妹，而該位女子穿的熱褲更短到直接露出屁股蛋，另外1張照片則是，辣妹緊抱著對方，上身僅批一件單薄衣物，大方露出半顆胸部，側面好身材直接一覽無遺。

照片曝光後，網友們紛紛笑說：「這水很深」、「最美的風景」、「看起來這一趟應該是曬傷背了」、「錢都拿去買車子了，沒有錢可以買衣服」、「有她在，後方男性都會順順騎了」、「這天，大家學會了甚麼叫慢慢騎看風景」、「一路不超車的北宜」、「不要超車啊」。

不過也有人狂酸辣妹：「女生穿這樣，如果摔車出去，一定很慘」、「沒有辦法接受奶奶被地板刮到」、「摔了就芭比Q了」、「摔車奶會不會噴掉」；還有網友聲援辣妹：「只不過是車主載妹妹出門，也要被公審嗎」、「幹麻這麼多人酸」、「車主騎的很保守，怎麼一堆人想看摔車」。