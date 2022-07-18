國際照明界領導品牌昕諾飛，近年致力推動環境永續概念，為讓更多年輕學子對全球環保議題有更深入的認知，今年加入第三十一屆時報金犢獎國際競賽，推出「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」將環保概念從教育做起，希望學生在參與競賽的同時，提升國際視野及觀點，並於今年賽事中選出兩名銅犢獎。

榮獲銅犢獎作品「我啊，想收藏」，創作者為國立臺中科大商設系黃宗瑋，指導老師為邱順應，作品設定精準文案瞄準三種客群，分別是個人幸福、家族幸福及愛人的幸福，激發顧客腦中的「夢幻收藏慾」，再點出「Wiz」懂你要的生活風格，強調一盞「智慧氛圍情境燈」可以幫你包辦數不盡的夢幻場景。

銅犢獎作品「我啊， 想收藏」。（圖／時報獎執委會提供）

獲獎同學黃宗瑋提到在創作時，試著將自己站在觀賞者的角度去觀察，發現做廣告是一件很有趣且好玩的事情，在過程中也更加理解到廣告設計跟文案的重要性，感謝老師的支持及金犢獎的肯定。

銅犢獎得獎者國立臺中科大商設系黃宗瑋。（圖／時報獎執委會提供）

同為銅犢獎作品「WiZ Together 裝修學 - 成為點亮個人空間的WiZard」，創作者為國立臺北科大互動設計系吳浩賢、李宗憲，指導老師為黃儀婷、韓秉軒、鄭建文，作品引用現代主義建築之父柯比意的「空間是生活的容器」，利用WiZ智慧燈光營造出千變萬化的效果，讓原本窄小無趣的空間，也能營造出獨一無二的專屬生活風格。名稱以「品牌名稱WiZ+魔法師的英語wizard」，讓使用者利用WiZ智慧燈具產品化身為燈光WiZard，像施法術般地點亮空間，創造自己個人專屬風格的房間。

銅犢獎作品「WiZ Together 裝修學 - 成為點亮個人空間的WiZard」。（圖／時報獎執委會提供）

獲獎同學吳浩賢表示希望能利用網頁互動方式，讓使用者可以將燈具的展示方式實際演練出來，再利用網路社群平台達到有效傳播，最後也感謝指導老師的幫忙，在發想過程中給出不同啟發，讓作品能充滿更多的想像及可能性。

銅犢獎得獎者國立臺北科大互動設計系吳浩賢。（圖／時報獎執委會提供）

Signify行銷總監陳菀儒接受專訪時表示，今年作品非常令人驚豔，可以從作品看出創意的時代感，且作品具有高度的可執行性，可以往下進行概念化的延伸及擴散，同時勉勵同學多觀察、多嘗試，不要侷限自己的想像，最希望的就是從學生的角度、眼光去看到世界不同的角度，希望大家勇於表達自己的想法跟看法。