受到新冠肺炎疫情的影響，香港電影盛事「金像獎」已暫停許久，睽違2年後終於在17日晚間於九龍灣國際展貿中心盛大舉行，吸引了不少大咖明星前來共襄盛舉。其中，過去曾拍過大尺度性感寫真，這次以電影《馬達‧蓮娜》入圍角逐影后的女星周秀娜，火辣的穿搭使她一站上紅毯立即成為鎂光燈聚集的焦點。

「第40屆香港金像獎」頒獎典禮於17日晚間盛大展開，現場聚集了多位大咖明星，包含古天樂、張家輝、吳君如、陳慧琳、馮德倫、謝賢、陳可辛等人都受邀出席。而現年37歲的香港女演員周秀娜，今年憑著電影電影《馬達‧蓮娜》成功入圍最佳女主角獎，但沒想到她當晚所穿的黑色禮服，不僅從胸前一路透視至腰間，背部及腿根也一路透視到底，大方秀出絕對領域與凹凸有致的好身材，令不少網友看了大噴鼻血，她也因此被封為當晚「紅毯最性感女星」。

不過，當周秀娜走紅毯時，也明顯看出她十分擔心走光，頻頻低頭整理服裝，接受採訪時她更忍不住自嘲「因難得穿得這麼淑女加上裙子不好穿上身，因此走路時特別小心，也擔心裙擺太長踩到自己」，但她強調為了避免走光已做好了防護措施，並透露自己為了穿進這件禮服，在兩個星期前就開始勤做運動，加上清淡飲食，才能以最好的狀態示人。 而天后陳慧琳當天也穿著一件膚色的透視禮服優雅出席，同樣吸引眾人的目光。