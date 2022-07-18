台股加權指數18日開在14,589.10點，權王台積電（2330）開在495.5元，同步呈現小漲，台積電資本支出概念股如創意（3443）、帆宣（6196）等，元宇宙概念股如位速（3508）、立衛（5344）等順勢往上，台股指數早盤漲幅逐漸拉大，上漲逾80點。

最新公布的財報表現良好、經濟數據強勁，再加上聯準會（Fed）升息幅度恐高於預期的疑慮緩解，帶動美國四大指數15日全面勁揚。

道瓊工業平均指數7月15日終場上漲2.15％（658.09點）、收31,288.26點，結束連續5個交易日的跌勢；周K線下跌0.16％。

那斯達克指數上漲1.79（201.24點）、收11,452.42點；周K線下跌1.57％。

費城半導體指數上漲2.54％（66.58點）、收2,693.77點，創6月27日以來收盤新高；周K線勁揚2.89％。 元富投顧指出，台股15,000點整數關卡壓力大，短線來回震盪整理，短線已站上5日線，可酌量布局強勢股。

現階段選股，優先選擇跌深股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或跌深股買進」方式，電子股包括台積電、大立光、矽力-KY、和中砂最具指標。

另外，非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括富野、晶華、長榮和長榮航是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，21000萬美元附近觀察，美元指數108是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，OTC跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股持續反彈機會大。

台股最重要的護國神山，台積電500元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達3,000～3,200億元附近，反彈才能持久。