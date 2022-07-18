7月17日，大陸銀保監會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了《中國銀行保險報》記者採訪時表示，依法依規處置河南、安徽5家村鎮銀行風險，7月11日發布的墊付公告，與7月10日河南鄭州發生的聚集性群訪事件無關。

該負責人表示，經過近3個月的努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。

根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不瞭解，而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。由於原來的後台數據被犯罪團伙隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，兩省新搭建了客戶信息登記系統，並與後台數據進行交叉核驗。人數較多，工作量大，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續啓動人民幣5萬元以上客戶墊付工作，請大家耐心等待後續公告。

河南村鎮銀行5萬以上客戶墊付工作將啓動

近日，網路上有人散布言論說，7月11日墊付公告發佈是因為7月10日河南鄭州發生了聚集性群訪事件。

該負責人表示，墊付公告發佈與7月10日群訪事件沒有任何關係。河南、安徽5家村鎮銀行風險事件爆發後，銀保監會從4月30日以來多次公開表示，必須嚴格依法依規處理，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。

該負責人表示，在過去近3個月裡，公安機關經過嚴格調查取證，蒐集了大量證據，地方黨委政府和中央相關部門加班加點、緊張有序地推進風險處置工作。我們堅持嚴格依法依規，以事實為依據、以法律為準繩，確定帳外業務客戶資金性質認定和分類分批處理政策，並同步開展資金墊付準備工作。

該負責人表示，央地金融管理部門6月18日已發出通告，請相關村鎮銀行帳外業務客戶及時登記帳戶資金情況。在各項準備工作就緒後，按計劃於7月11日發佈公告，自7月15日啟動首批帳外業務客戶資金墊付。另外，據瞭解，對開封新東方村鎮銀行帳外業務系統6月26日短暫開放事，公安機關已立案偵查，相信會實事求是、依法依規處理。