過去近1年以來，韓國已升息多次，當地利率也從歷史新低0.5%，大增至目前2.25%。不過，似乎對抑制通膨上漲有限，物價還是頻創新高。韓國政府表示，為避免利率上升造成償還房貸時負擔更大，初步同意部分較低的房價可使用固定利率來還貸款。

韓國執政黨國民力量黨(PPP)指出，應該把穩定物價以及日常生活放在第一位，因此才會有此初步決議。從9月開始，擁有房價在4億韓元，約30多萬美元以下的韓國民眾，可用4%左右固定利率來還房貸，但相關細節尚須討論。

韓國借錢成本增速相當快，當地央行從2021年8月開始升息，迄今已經6次調升利率，上周甚至一口氣就升了兩碼。在新冠疫情期間為了救經濟，韓國始終在市場上保持充沛資金活水。

另外，韓國與美國之間的600億美元貨幣互換協定(currency swap)已於2021年底到期。韓國政府希望本周當美國財長葉倫來訪時，可以重啟雙方這項可增加韓國美元流通性的金融協議。

韓美政府締結這種貨幣互換協定後，在約定期限內可用韓元換取相當的美元，然後再短貸給韓國金融業者，以解決外匯流動性不足問題。同時，韓國的經濟面也可受到美國支持，有利維持自己國家信用評等，以及發揮國際影響力等優點。

2022年迄今，韓元兌美元匯價已大貶約1成左右。韓國政府也希望藉由互換貨幣來阻止韓元進一步貶值，以穩定當地貨幣市場。目前，韓元兌一美元在1317.2附近，小貶0.03%。