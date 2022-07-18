全球通膨壓力難解，各國央行加速緊縮腳步，使得金融市場大幅震盪，而高通膨使股票、公債、投資等級債實質收益率轉負，僅高收益債、美元新興市場債為正，預期後市較佳息收之非投資等級債券將獲市場青睞，其中，「提前買回」非投資等級債券擁有「息優、短期、受總經影響有限」三大利多，深具「截長補短」優勢，滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求，據統計，運用「提前買回策略」之非投資等級債券近12年來正報酬機率高，為現階段市場動盪下絕佳資金避風港。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。「提前買回」非投資等級債券投資於一般全球非投資等級債券，因此可獲得較高債券殖利率，但卻著重佈局於有機會被提前買回的標的，等於是布局短存續期間的債券，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

李怡慧指出，就總經環境分析，美國面臨的通膨前景比歐洲嚴重，Fed勢必較ECB更鷹派，通膨及供應鏈問題前所未見，市場有過度拋售的狀況，美國非投資等級債券將維持高度波動，雖然歐洲央行亦將於下半年啟動升息，但預期升息速度較美國緩，故歐洲非投資等級債券波動度相對較低，後市表現可望優於美國非投資等級債券。

李怡慧表示，在殖利率上行背景下，建議整體維持短天期配置，選定有贖回機會的債券賺取贖回收益，並選擇對公債敏感度低的債券。在債券選擇上，看好營運計畫健全且不易受到央行政策及經濟循環影響的大型企業，提高買回操作機會及穩定性。產業方面，則看多化工產業，以及長期可產生穩定金流的通訊等企業。