今年上半年台灣加權指數下跌3393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差，市場恐慌氛圍濃厚、信心不足，但上週國安基金決議啟動穩定股市措施進場護盤，也為台股注入活水。散戶投資人今年在市場震盪之際，選擇高股息ETF作為資金避風港的心態相當明顯。

今早台股掛牌的高息ETF中，以國泰永續高股息(00878)的成交量最大，其次為元大高股息(0056)。根據臺灣集中保管結算所資料，今年以來(2022/1/7~2022/7/15)ETF受益人數變化，以國泰永續高股息ETF(00878)成長最為顯著，總共增加29萬900人，並將於本週(7/20)迎來掛牌上市2週年。00878自上市以來，受益人數從6萬9824人成長至57萬7070人，成長幅度超過726%，為國內受益人數排名第二大的ETF。

法人分析，隨著高通膨及企業獲利放緩的利空已逐漸反應在股價上，加上大型權值股對長期營運依舊樂觀下，預計外資下半年續賣空間有限，台股在融資大幅減肥、經濟基本面仍穩健下，投資價值浮現。2022年受高通膨及貨幣政策影響市場波動明顯放大，此時較穩定的台股市場及具高殖利率保護的高股息類股，有望成為高震盪時代的資金避風港。

據統計，台灣主要指數近一年(2021/6/30-2022/6/30) 含息報酬率與波動度表現中，台灣加權指數波動度為16.56%、報酬率為-13.02%，而同期間MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數波動度為11.48%，報酬率-1.18%，表現更加突出，展現出低波抗跌優勢，成為高震盪下的投資護身符。