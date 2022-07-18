全球經濟新危機出現？繼俄羅斯、斯里蘭卡等國出現債務違約後，有分析師估算，包括阿根廷、烏克蘭及埃及在內的新興國家都可能接連出現債務違約的狀況，恐掀起一波大違約潮。

路透社報導，分析師以公債殖利率超過美債殖利率10%、貨幣重貶及外匯存底銳減等風險因素進行篩選，發現可能會出現債務違約的國家數量創下歷史新高，包括阿根廷、烏克蘭、埃及、突尼西亞、肯亞、衣索比亞、薩爾瓦多、白俄羅斯、厄瓜多、奈及利亞、巴基斯坦與奈及利亞等12個國家。

此外，分析師估算，這些國家擁有高達4000億美元（約新台幣12兆）的債務待償，其中阿根廷的1500億美元最多，其次厄瓜多與埃及更有400億至450億美元的債務。

其中烏克蘭在遭遇俄羅斯的入侵後，許多業內人士認為，烏克蘭政府不得不重組其超過200億美元的債務，關鍵時間點落在9月，屆時烏克蘭要支付12億美元的利息，儘管部分投資者認為他們能夠如期支付，但不排除出現延後或凍結支付的狀況。

白俄羅斯則是在俄羅斯出現債務違約後面臨危機，由於他們的立場與俄羅斯相近，因此受到同樣受到西方國家的制裁。報導也提到，薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣後幾乎關上國際貨幣基金組織的大門，信任度已經下降，甚至出現短期債券折價3成，長期債券折價7成的狀況。