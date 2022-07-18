台北市明（2023）年將普發重陽敬老金，符合資格的民進黨台北市長參選人陳時中表示，會把自己那份捐出來，並指出自己若當選也會發放，強調給長者或小孩的錢，該花的就該花，太計較沒意思。

台北市副市長黃珊珊宣布明年將發1200元敬老金，國民黨台北市長參選人蔣萬安則說要加碼到1500元，對於敬老金如何處理，陳時中今在廣播節目回應，「如果是我我會發，我們沒有必要特立獨行。」他認為對老人家的尊重只怕做不夠，沒有做太多。

台北市副市長黃珊珊宣布明年將發1200元敬老金，國民黨參選人蔣萬安要加碼到1500元，對於敬老金如何處理，陳時中今在廣播節目表示，「如果是我我會發，我們沒有必要特立獨行」，基本上對老人家的尊重，只怕做不夠，沒有做太多，更透露自己會捐出來。

另外，針對社會住宅政策，陳時中指出，社會住宅會增加，賦予多重社會價值，包括日照、育兒、托嬰中心合併，台北市長柯文哲過去對這部分的政見跟總統蔡英文是一樣的，只是一直沒有人去做，他若當選會將其完成。

至於大巨蛋爭議，陳時中回應，「依法行政吧。」他強調回饋的契約是更早簽訂，跟柯文哲關係不大，對廠商來講有信賴保護原則，有弊端當然一定要查，但如果因為合法合規合作卻不合理，導致市政延宕，那則大可不必。