美國印第安納州一間商場17日晚間遭槍手持長槍掃射美食街，釀成3人死亡、2人受傷，不過槍手隨即被路人開槍擊斃。

#BREAKING UPDATE: Police: 2 dead on scene, multiple injured, following shooting at Greenwood Park Mall in Indiana.

-No active threat, per PD.

-Unknown if shooter is among the 2 dead.

-Shooting happened in food court.

-Tactical units clearing mall.

pic.twitter.com/XdqAnMYkr4 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 17, 2022

美國印第安納州一間商場17日晚間爆發槍擊案，一名槍手持長槍掃射美食街，釀成3人死亡、2人受傷，不過這名槍手隨即被現場剛好有攜帶武器的商場顧客開槍擊斃。

綜合美聯社、《印第安納波利斯明星報》（The Indianapolis Star）報導，當地時間17日晚間6時左右，一名攜帶大量彈藥及一把長槍的男子進入印第安納波利斯市（Indianapolis）南邊綠林公園商場（Greenwood Park Mall）的美食街掃射，造成3人死亡、2人受傷。

美國印第安納州一間商場17日晚間遭槍手持長槍掃射美食街，釀成3人死亡、2人受傷，不過槍手隨即被現場剛好有攜帶武器的目擊者開槍擊斃。（圖／美聯社）

不過綠林警察局長艾森（Jim Ison）表示，槍手隨即被現場一名剛好有攜帶武器的路人槍斃，擊斃槍手的是一名來自印第安納州巴塞洛繆郡（Bartholomew County）的22歲男子，男子本身是商場的常客。

🚨GREENWOOD PARK MALL SHOOTING UPDATE⬇️

- Four dead including the shooter

- Two wounded

Press conference happening NOW⬇️@WLWT pic.twitter.com/yx9uNhgeWf — Danielle Dindak (@danielledindak) July 18, 2022

艾森形容男子「觀察槍擊過程並開槍打死槍手」，「今天真正的英雄是這位在美食街合法攜帶槍枝的平民」，他說男子幾乎在槍手剛開始掃射時就阻止了對方。

#BREAKING: TRAGIC: 2 dead, multiple injured, following a shooting at Greenwood Park Mall in Indiana.

Gunmen is dead. Witnesses report at least 20 rounds were fired.

pic.twitter.com/hweYdP03WX — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 17, 2022

警方約在6時5分接獲報案，並且在美食街附近的廁所查獲一個可疑背包，目前相關單位仍在持續進行調查。3名死者年紀介於20初至30歲，包括2名女性及1名男性，傷者中有1人為12歲女童，傷勢輕微。

綠林公園商場內約有130間商店及餐廳，周日值班的鞋店助理經理羅伊（Chris Roy）描述，在商場快打烊之際，他看見許多顧客從美食街湧進走廊，於是他趕快跑回店裡鎖門，示意同事們安靜。