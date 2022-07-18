哥吉拉之亂！一名妻子將老公珍藏的「哥吉拉」公仔大方送給親戚小孩，老公因此大發脾氣離家出走、鬧離婚，引起軒然大波。而一名熱愛收藏玩具公仔的網友在臉書表示，像他老婆就不會管他買多少公仔，更不會把它們送人，還貼出公仔收藏間「我只能睡在這了」，疑似討拍讓上萬名網友大呼「根本是展覽館了」、「想搬去跟你一起睡！」

一名網友表示，老婆不會管他買多少公仔，更不會把它們送人，只是自己只能睡展示間了。（翻攝自 爆廢公社）

這名網友在臉書「爆廢公社」指出，迷上公仔的時間已經5年，收集了大大小小無數個公仔，還有專屬展示間存放，更貼出他的展示間照片，只見四周都是公仔，地上還放了3個巨大箱子，都是新買進還未拆封的公仔，而原PO就躺在箱子上，說道「我老婆都不會罵我，也不會管我買多少，更不會拿公仔送人，只是......我現在都只能睡在這了。」

原PO的討拍文讓其他網友們羨慕不已，紛紛留言「太猛了！」、「太厲害，這是店面等級了！」「睡這做夢都會笑」、「神人出現了！」、「好想搬去跟你一起睡」。

有網友發現，其實原PO是一名開了一間「公仔主題餐廳」的餐廳老闆，希望與公仔同好互相討論、欣賞自己的私藏，網友看了也讚嘆，「為了買公仔，假裝開餐廳」、「最強公仔餐廳老闆出沒」。