據大陸駐開普敦總領館網站7月18日消息，近日大陸駐南非開普敦總領館領區西開普省開普敦市發生一起大陸公民遭綁架後不幸罹難案件。這是自2021年以來首次有大陸公民在綁架案件中遇難。總領館向死者家屬表示沉痛哀悼和深切慰問。

根據大陸駐開普敦總領館網站消息顯示，近期，有大陸公民在中國駐開普敦總領館領區西開普省開普敦市遭槍擊後被綁架。受害人在被綁匪釋放後，因傷勢嚴重在醫院不幸身亡。

案發後，總領事林靜致電西開普省員警副總監，要求南非警方加緊偵查，儘快破案、遏止針對華人社區的犯罪活動。南非表示高度重視針對中國公民的犯罪案件，承諾盡全力偵查破案。

近年來，南非經濟下行，失業率居高不下，社會不穩定因素明顯增多。據南非統計，今年第1季全南非謀殺案件日均達68起，同比增長22.2％；綁架案件日均37起，同比增長109.2％；各類搶劫案件日均661起，同比增長7.4％。

據當地警方介紹，當地總體破案率僅為約20％，而涉大陸公民綁架案破案率為67％。2021年以來所接到9起涉大陸公民綁架案中有6起已告破，30餘名嫌疑人被捕。