夏天是芒果盛產的季節，台南是全台芒果最大產區，台南公有市場不只可以買到當季各式品種的鮮甜芒果，還有市場夏季限定的清爽芒果三明治、及人氣芒果霜淇淋等創意美食，絕對讓消費者滿足到天靈蓋。

台南市長黃偉哲表示，台南生產的芒果品種非常多元，常見包括土芒果、愛文、凱特、金煌、玉文、黑香、夏雪等，皆蘊含不同風味與特色，一年一度的「臺南國際芒果節」更是吸引大批芒果控聞香而來，傳統市場不只有當季最新鮮便宜的芒果，還有限定版芒果創意美食。

位於台南芒果盛產地之一的玉井公有市場「玉井早安美芝城」，推出夏季芒果三明治，採用當地鮮甜的愛文，搭配蘋果、奇異果及特製鮮奶油製作成水果三明治，甜而不膩，帶點酸甜滋味正消暑，只在假日限量販售；另外紅遍全台的西門淺草青春新天地「綣綣屋」，不只連續2度獲得經濟部四星樂活名攤殊榮，夏季還有限定的愛文芒果霜淇淋，金黃的色澤，酸甜的芒果香氣，十足的戀愛的滋味，是台南人氣打卡熱門首選。

台南市經發局長陳凱凌表示，來台南不只要品味當季新鮮芒果，也歡迎來市場品嘗沁涼的古早味黑糖刨冰。賣冰已逾一甲子的學甲公有市場「阿盻刨冰」，92歲的阿盻阿嬤堅持手作製作粉粿、粉條、湯圓、愛玉、仙草等冰品配料，搭配自熬黑糖糖水，深獲當地老饕們的喜愛；安南區土城公有市場「涼e夏剉冰」創業至今已逾70個年頭，不只以刨冰聞名，採用新鮮黃豆製成的濃滑豆花也是人氣商品。

善化公有市場百年名攤「福興號蘇家冰店」，目前由第4代經營，延續祖輩的古早味配方，獨創且高達20幾種的配料是該店特色，如黑糖粉粿、彩色粉圓、蓮子、布丁、新鮮水果凍等，甜度不只可自由調整，還能添加麵茶粉，想體會古早好滋味絕對不能錯過。(記者張雅雲/高雄報導)