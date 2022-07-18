近期全球金融市場波動幅度較大，無良的詐騙集團趁機作怪，三竹(8284)表示，近期遭到詐騙集團假冒名號在外招搖撞騙，三竹資訊不堪其擾，對詐騙集團發出嚴厲譴責，聲明三竹資訊的員工或客服不會發「任何形式的訊息」要求民眾加Line帳號，呼籲投資人當心詐騙陷阱。

三竹指出，詐騙集團近來變本加厲、毫不手軟地繼續行騙，最新手法是詐騙集團成員會佯裝是三竹資訊的員工或客服人員，透過Apple的iMessage發訊息稱有急事請民眾加Line，待民眾誤信上勾後，便會照三餐聊天噓寒問暖，或是關心民眾看盤軟體的使用情況，以及假意請教民眾是否對看盤軟體有改善建議，以假亂真意圖取得民眾信任，而當民眾欲回撥電話確認詳情時，該詐騙集團成員便會以「剛剛會議中沒接到電話」、「拜訪客戶中不便接聽」等各種理由推卻，以避免被拆穿是假冒身分。

三竹資訊對於詐騙集團假冒員工行徑實在忍無可忍，今天向數百萬用戶喊話，強調三竹從未透過簡訊（SMS）或Apple的iMessage發出訊息要求民眾加Line，也沒有贊助任何投資顧問活動，更不會邀請金融分析師提供免費診股、股市分析、技術戰法授課、飆股相送等服務，那些以「三竹股市」、「三竹資訊」、「三竹簡訊」、「三竹客服」、「三竹人員」等各種名義發送的簡訊都是詐騙集團假冒的，請收到的民眾直接封鎖並回報為垃圾訊息。

三竹資訊一直以來皆努力與詐騙集團對抗，除了不斷和電信業者及165刑事警察聯繫通報詐騙新梗、設下關鍵字限制阻擋詐騙之外，也不斷檢舉詐騙集團在LINE註冊的人頭賬號；也已於第一時間向警方報案並受理完成，籲請廣大用戶投資前停看聽，勿點選不明連結，勿加不明帳號，別加入陌生投資群組，也不可輕易匯款或提供個人帳戶給不明人士，有問題可撥打165反詐騙專線諮詢，以保障財產安全。