有些人在談戀愛之後，會想要立刻昭告天下，讓身邊的親朋好友都知道你的好；也有些人的占有慾超強，恨不得時時刻刻將戀人帶在身邊，不讓其他人看見。根據星座運勢網站《星座巫師》近日分析，這幾個星座會想要掌控另一半的一舉一動，時常把對方壓得喘不過氣，一起來看看有那些星座上榜吧！

#雙子座

雙子座不允許另一半眼中還有他人存在。（圖／觸mii）

雙子座對外看似活潑開朗，極度愛好面子，好像什麼人都不會放在心上，但一旦交往之後就會一改常態，變得極為重視自己的戀人，也會竭盡所能對他好，而他也會要求戀人要給與同樣回報。另外，雙子座也不允許另一半眼中還有其他人的存在，即使那個人是另一半的朋友也不行，為了讓戀人眼中只有自己，他們會想要將對方藏起來，不讓別人看見。

#天蠍座

天蠍座缺乏安全感，擔心戀人會離開自己。（圖／觸mii）

天蠍座是出了名的愛吃醋星座，而他們之所以會這麼想將戀人藏起來，最大原因就是缺乏安全感，他們不管在哪段關係都是扮演安全感較少的那一方，雖然在外人面前總是表現得落落大方，但和另一半相處時卻會忍不住像小孩子一樣黏著對方，害怕會被離開、拋棄。

#射手座

射手座認為自己喜歡的人事物，別人也肯定會看上。（圖／觸mii）

射手座性格天真單純，尤其在戀愛後智商更是會急速下降，他們認為既然自己深愛著戀人，那對方理所當然也要深愛著自己，也因為射手座覺得自己喜歡的東西，別人肯定也會喜歡，所以他們會像小孩子藏玩具一樣，想把對方也藏起來，不讓他人看見，也要確保伴侶眼中時刻只有自己。

#魔羯座

魔羯座害怕自己沒辦法保護戀人。（圖／觸mii）

魔羯座就像個老媽子一樣，每分每秒都在擔心戀人的安危，在他們眼中戀人是很脆弱的存在，而自己卻沒辦法永遠陪在對方身邊保護他們，所以為了不讓另一半有任何受傷的可能性，魔羯座會想要「金屋藏嬌」，把另一半給藏起來，這樣才可以保證戀人的安全。