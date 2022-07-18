台北上海雙城論壇將於明（19）日舉行，由於北市議會曾下但書要求若共機、共艦持續擾台，不得動支預算，但市長柯文哲推稱擾台定義不明，民進黨台北市長參選人陳時中對此炮轟柯文哲「強辯」，強調當然是擾台，如討債公司在家門口繞來繞去滋擾，使人心生恐懼進而屈服。

陳時中今接受廣播專訪直言，柯文哲強辯沒什麼意思，共機、共艦很清楚就是擾台，討債公司也是這樣做，在家裡繞來繞去，那就是滋擾，讓你心生恐懼進而屈服，沒什麼好說的。

他表示，柯文哲也許認為「他擾他的，我不理他」，最多是這樣子，但不能說沒有擾台，是不對的。

陳時中指出，雙城論壇辦成這樣，已經跟實際上台北的需要有落差，他不想花太多時間討論，討論跟價值不符的事情沒有意義。

至於當選會取消雙城論壇？陳時中強調，如果要舉辦，還是要站在自由、民主、互惠的前提，而有實質的意義，他不會排斥，一向都尋求的合作可能性，但台灣要跟大陸或其他地方合作，還是要站在基本的價值。