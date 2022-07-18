元智大學打造微軟國際課程與認證中心接軌國際考試認證。(元智大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

元智大學與集團夥伴遠傳簽署「5G雲端智慧校園」MOU，雙方就「打造微軟國際課程與認證中心」、「5G智慧校園心生活」、「全雲端校園」、「元宇宙產學合作」四大合作項目進行深度交流，並打造桃園第一座「微軟國際課程與認證中心」，接軌國際考試認證，加速AI人才培育，提升學生技術力與就業競爭力。

元智大學校長廖慶榮表示，元智大學一直以培育具備全球移動力的數位跨域人才為目標，除了積極深化學生數位競爭力、拓展跨域學程，並重視產學橋接，促進學用合一。透過與遠傳的戰略合作，藉助其紮實的資通訊技術、豐富的數位轉型經驗，協助元智大學打造桃園首家微軟國際課程與認證中心，並進一步串接AI研究中心、創新創業中心等校園各單位資源，對師生在國際化、專業化發展帶來大幅助益。

雙方具體的四大合作項目包括打造桃園第一座「微軟國際課程與認證中心」，遠傳專家顧問團隊協助元智大學引進微軟國際化AI課程，建置桃園第一座微軟技術國際認證試場、培訓種子教師。隨著課程資源、專業設備導入，將有效挹注教學能量、接軌國際考試認證，加速AI人才培育，提升學生技術力與就業競爭力。

元智大學與微軟首次合作課程，有200多位同學與職員報名，參與課程的資訊學院英專班黃姓學生表示，參加課程可以更了解產業界的需求，若能考取證照，將為自己的履歷加分；曾姓同學則表示，2天精彩豐富的課程內容，對於職涯提供了明確的方向。未來校方也將針對今年的新生推出一系列的人工智慧培訓課程，提升學生技術力與就業競爭力。