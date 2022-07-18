炎炎夏日何處去？高雄市政府青年局16日號召旗下志工團擔任環保小尖兵，來自印尼、土耳其、印度、美國及本國籍青年朋友齊聚一堂，不畏烈夏自告奮勇投入永安鑽石沙灣淨灘工作，共同為保育地球及海洋生態盡一份心力。

高雄市青年局長張以理表示，為守護高雄海岸風貌，並喚起青年對於保護海洋環境之重視，青年局帶領志工團共同推動淨灘活動，實踐聯合國SDGs保育及永續利用海洋生態系目標，以實際行動表達對生態環境保護的重視，使海洋資源可永續發展。

此外，迎接暑假到來，戲水消暑為熱門的活動之一，這次活動也邀請高雄市潛水救難協會指導志工們水域救難技能，學習如何運用簡易的救難技巧救生，並宣導應於安全水域戲水。

來台求學的印尼籍國際志工吳秋琴Eureka表示:「距離永安鑽石沙灣不遠處有個工業區，那裡有不少來自家鄉的工作者，這片沙灣是他們工作之餘最佳的休憩地區，參與這次淨灘活動除了讓海灘回復美麗的風貌外，也等同於幫助家鄉的人，提供他們辛勤工作後有一個可以放鬆心情的場所；另外這次志願服務也讓我學會水域救難技巧，感謝青年局安排了這麼實用的教學課程，未來可以幫助自己也幫助別人。」

青年局國際志工團提供16至35歲的國內外青年有自我充實及拓展國際觀的資源與環境，藉由不同主題的公益活動，培養及發掘新潛能，並於服務過程中學習精進各項職場技能，了解未來職涯發展方向，同時培養國際接軌能力。更多精彩活動相關資訊，歡迎搜尋「高雄市政府青年局」網站，或加入官方Facebook、Instagram與[email protected](@youth.kcg)帳號，即時接收各種最新資訊。