晶心科(6533)耕耘RISC-V多年，成效開始浮現，也反映在營收表現，上半年營收也一舉寫下歷史次高，據悉，今年RISC-V隨著開案量增加，整體產品線量產帶來的權利金成長有機會上看雙位數水準，晶心科開高震盪，早盤一度差一檔攻上漲停，盤中漲幅收斂到3%附近。

受惠於RISC-V市場持續成長，晶心科上半年合併營收達3.51億元，寫下歷史同期次高，預計晶心科今年RISC-V隨著開案量持續增加，整體產品線量產帶來的權利金成長有機會上看雙位數水準。

晶心科深耕RISC-V多年，為台灣RISC-V指標廠商，隨著5G、WiFi 6等技術規格升級速度加速，帶領IoT市場將持續成長，相對傳統x86、ARM架構，RISC-V將以其低成本的開源商業模式、以及模組化提供快速設計開發等特性，於IoT市場快速茁壯，未來幾年晶心科將受惠RISC-V產業爆發性成長，RISC-V貢獻將逐年增強。據悉，晶心科目前已經成功拿下歐洲、韓國及美國等HPC(高速傳輸)、AI(人工智慧)及5G等RISC-V開發案訂單，處於開發階段。

除上述歐洲、韓國及美國等商機外，近幾年大陸力拚半導體自製化，晶心科在當地客戶種類繁多，但單一客戶占比不高，應用以物聯網相關為主，隨著大陸疫情後解封，也可望注入穩定貢獻。