南投草屯鎮康建生技公司槍擊案唯一倖存者，「牛樟芝之父」賴敏男目前在台中榮總救治中，18日仍呈深度昏迷、無重大變化，但生命徵象朝穏定發展，據悉這幾天院方就會慢慢將鎮靜劑用量減少，唯其受損的頭蓋骨已無法再復原，院方將視後續發展評估是否植入鈦合金頭骨。

賴敏男14日在槍擊後轉送台中榮總緊急開刀搶救，神經外科醫師黃愉芬表示，子彈從左耳後方進入後碰到頭骨轉向左眼眶骨，卡在眼眶骨與顳骨肌肉層中，並未射入腦部，手術後目前以鎮靜劑讓患者休息、恢復，預計要一到兩周的時間觀察；院方表示，目前傷者病情無重大變化，昏迷指數維持在5分。

台中榮總指出，賴敏男病情並無重大變化。（資料照片）

因為子彈震碎頭骨，造成左側顱內與蜘蛛網膜上腔出血，法醫高大成研判，恐導致主管記憶與意識、語言等功能受損，但必須等傷者未來清醒後進一步評估才會知道。

目前賴敏男左後頭蓋骨在術後仍未關閉，他對痛覺有反應，但眼睛仍無法張開，腦壓監測器顯示腦壓穩定、未偏高，術後生命狀況穩定，院方已開始慢慢減輕鎮靜劑劑量。由於傷者已經八十多歲，醫療團隊預估要將治療腳步放慢，這一到兩周都是觀察期。