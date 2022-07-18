高雄偏鄉分局一名羅姓巡佐，不顧自己已婚，在國中同學會時，追求曾經同班的劉姓女子，2人交往近2年，羅警主動提分手，劉女認為被騙感情，多次寄「警界大騙子」等內容的明信片至分局，「婚外情」才因此曝光。分局調查羅警行為屬實，決議記小過2支且調至新興分局內派出所懲處。

據了解，羅警在六龜山區的分局派出所服務，2年前因參加國中同學會，和劉女再次相遇，羅警雖然已有家室，但還是追求劉女，2人交往近2年後，羅警卻主動提出分手。然而劉女不滿遭到分手，認為感情受到欺騙，便多次將寫有「警界大騙子」的明信片，寄發至六龜分局，羅警婚外情才曝光，六龜分局立即展開調查。

分局督察組調查後，認定羅警在有婚姻關係卻和劉女有不正當男女關係，傷害警察形象並違反夫妻之間的忠誠，已違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」的規定。

分局召開人評會呈報高雄市警察局後，警局上個月決議將羅警記小過2支，並從六龜分局報調至市區的新興分局，並將他列為教育輔導對象。